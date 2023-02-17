Стала известна дата начала судебного разбирательства с участием Хорхе Масвидаля

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль предстанет перед судом в мае (10 мая – досудебное разбирательство, 22 мая – судебное разбирательство) за нападение на соотечественника Колби Ковингтона на улице в марте 2022 года.



«Впереди нас ждёт последний этап дачи показаний. Думаю, мы договоримся с помощником государственного прокурора по поводу того, сможем ли мы разрешить это дело», – приводит слова Сама Зангенеха, адвоката Масвидаля, MMAJunkie.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем

Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора американского бойца смешанных единоборств Колби Ковингтона с сотрудниками полиции, в которой он детально описывает нападение со стороны соотечественника Хорхе Масвидаля.