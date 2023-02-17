Стала известна дата начала судебного разбирательства с участием Хорхе Масвидаля
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль предстанет перед судом в мае (10 мая – досудебное разбирательство, 22 мая – судебное разбирательство) за нападение на соотечественника Колби Ковингтона на улице в марте 2022 года.
«Впереди нас ждёт последний этап дачи показаний. Думаю, мы договоримся с помощником государственного прокурора по поводу того, сможем ли мы разрешить это дело», – приводит слова Сама Зангенеха, адвоката Масвидаля, MMAJunkie.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем
Ранее в Сети появилась аудиозапись разговора американского бойца смешанных единоборств Колби Ковингтона с сотрудниками полиции, в которой он детально описывает нападение со стороны соотечественника Хорхе Масвидаля.
Комментарии
- 17 февраля 2023
-
12:09
-
11:47
-
11:24
-
10:42
-
10:42
-
10:19
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:12
-
07:54
-
00:57
-
00:15
- 16 февраля 2023
-
22:50
-
22:24
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:30
-
20:14
-
20:02
-
19:41
-
18:58
-
18:20
-
18:01
-
17:24
-
17:10
-
16:55
-
15:57
-
15:10
-
14:55
-
14:44
-
14:31
-
13:34
-
13:05
Партнерский контент