«Этот бой спас мне жизнь». Андраде — о финансовых условиях поединка с Бланчфилд

В воскресенье, 19 февраля, бывшая чемпионка UFC в минимальном весе бразильянка Джессика Андраде (24 победы, девять поражений) встретится с Эрин Бланчфилд (10 побед, одно поражение) в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 219 в Лас-Вегасе. 31-летняя Андраде поделилась впечатлениями от предстоящего поединка.



«Теперь я действительно могу спокойно планировать свою жизнь. Возможно, через пять или шесть лет моё тело уже не будет прежним. Всё-таки это результат моей работы, а также моей команды – устраивать хорошие бои и всегда быть в зоне доступа, когда это необходимо для UFC.



Этот бой действительно спас мне жизнь во всех смыслах. Я даже куплю маме новый дом», – приводит слова Андраде MMA Fighting.