Владимир Кличко: Бах представляет российские интересы, а не олимпийские ценности
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за намерения допустить россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом.
«Томас Бах всё время говорит о нейтралитете МОК. Дело в том, что Томас Бах не нейтрален. Он представляет российские интересы, а не олимпийские ценности. Он не может стоять под белым флагом. Спорт, бизнес и политика имеют много общего друг с другом. Особенно Олимпийские игры всегда являлись частью политики. Всегда.
Говоря о цветах, белом, нейтральном флаге, есть хорошая фраза в немецком языке: «Вы должны показать свои цвета», — приводит слова Кличко Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Новость по темеПрезидент МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян
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