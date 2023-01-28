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Президент МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян

Президент МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался за возвращение российских спортсменов в мировой спорт. В рамках чемпионата мира по санному спорту в Оберхофе чиновник также ответил на вопрос о возможном бойкоте Украиной Олимпиады в случае допуска россиян.

«Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Бойкот Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, также не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — приводит слова Баха Spiegel.

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