UFC Fight Night 219: Андраде проиграла Блэнчфилд, все результаты турнира

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219, главным событием которого стал поединок женщин в наилегчайшем весе между бразильянкой Джессикой Андраде и американкой Эрин Бланчфилд.
Поединок завершился победой Бланчфилд удушающим приёмом во втором раунде.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:
Главный кард:
Джессика Андраде — Эрин Бланчфилд — победа Бланчфилд удушающим приёмом;
Джордан Райт — Зак Пауга — победа Райта единогласным решением;
Джош Парисян — Джамал Погс — победа Погса единогласным решением;
Уильям Найт — Марцин Прахнё — победа Прахнё единогласным решением;
Джим Миллер — Александр Эрнандэс — победа Эрнандэса единогласным решением;
Предварительный кард:
Назим Садыхов — Эван Элдер — победа Садыхов техническим нокаутом;
Лина Ленсберг — Майра Буэно Силва — победа Силвы удушающим приёмом;
Джамалл Эммерс — Хусейн Асхабов — победа Эммерса единогласным решением;
Овинс Сен-Прё — Филипе Линс — победа Линса нокаутом;
Эй-Джей Флетчер —Темба Горимбо — победа Флетчера удушающим приёмом;
Клейтон Карпентер — Хуанкамило Рондерос — победа Карпентера удушающим приёмом.
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