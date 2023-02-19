UFC Fight Night 219: Андраде проиграла Блэнчфилд, все результаты турнира

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219, главным событием которого стал поединок женщин в наилегчайшем весе между бразильянкой Джессикой Андраде и американкой Эрин Бланчфилд.

Поединок завершился победой Бланчфилд удушающим приёмом во втором раунде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:



Главный кард:

Джессика Андраде — Эрин Бланчфилд — победа Бланчфилд удушающим приёмом;

Джордан Райт — Зак Пауга — победа Райта единогласным решением;

Джош Парисян — Джамал Погс — победа Погса единогласным решением;

Уильям Найт — Марцин Прахнё — победа Прахнё единогласным решением;

Джим Миллер — Александр Эрнандэс — победа Эрнандэса единогласным решением;

Предварительный кард:

Назим Садыхов — Эван Элдер — победа Садыхов техническим нокаутом;

Лина Ленсберг — Майра Буэно Силва — победа Силвы удушающим приёмом;

Джамалл Эммерс — Хусейн Асхабов — победа Эммерса единогласным решением;

Овинс Сен-Прё — Филипе Линс — победа Линса нокаутом;

Эй-Джей Флетчер —Темба Горимбо — победа Флетчера удушающим приёмом;

Клейтон Карпентер — Хуанкамило Рондерос — победа Карпентера удушающим приёмом.