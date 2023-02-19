Фьюри: цыганский король остаётся народным чемпионом

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри опубликовал новый пост в социальных сетях, заявив, что ни один другой боец не сможет у него выиграть.



«Цыганский король всё ещё остаётся народным чемпионом. У меня яйца как у Кинг-Конга. Ни один человек, рождённый от матери, не может и не сможет меня победить. Это моя эра, бокс — это моё королевство. Посвящаю всю свою славу Иисусу Христу, моему господу и спасителю», — написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.



Свой последний поединок Фьюри провёл в декабре прошлого года и одержал досрочную победу над своим соотечественником Дереком Чисорой. Всего у Фьюри 33 победы и одна ничья в профессиональной карьере.



Свой следующий бой британец может провести с Александром Усиком уже весной этого года.

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