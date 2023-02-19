Фьюри: цыганский король остаётся народным чемпионом

Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри опубликовал новый пост в социальных сетях, заявив, что ни один другой боец не сможет у него выиграть.
«Цыганский король всё ещё остаётся народным чемпионом. У меня яйца как у Кинг-Конга. Ни один человек, рождённый от матери, не может и не сможет меня победить. Это моя эра, бокс — это моё королевство. Посвящаю всю свою славу Иисусу Христу, моему господу и спасителю», — написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.
Свой последний поединок Фьюри провёл в декабре прошлого года и одержал досрочную победу над своим соотечественником Дереком Чисорой. Всего у Фьюри 33 победы и одна ничья в профессиональной карьере.
Свой следующий бой британец может провести с Александром Усиком уже весной этого года.
- 19 февраля 2023
-
10:55
-
10:22
-
09:52
-
09:21
-
08:12
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
05:42
-
02:06
-
00:45
-
00:15
- 18 февраля 2023
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
22:57
-
22:35
-
22:01
-
21:30
-
21:05
-
20:36
-
19:48
-
19:29
-
18:52
-
18:14
-
17:46
-
17:34
-
17:25
-
16:55
-
15:45
-
15:18
-
14:38
-
14:22
-
13:25
-
12:56