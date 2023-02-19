Деметриус Джонсон дал совет Махачеву перед возможным реваншем с Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Деметриус Джонсон дал совет российскому чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву перед возможным боем-реваншем с Алексом Волкановски.



«Был в шоке от того, как мало Ислам работал с дистанции. Учитывая преимущество в габаритах, нужно было больше использовать джебы, фронт-кики, хай-кики. Это нужно, чтобы заставить более низкого бойца искать возможность приблизиться. В общем, это было шоком для меня. Просто пользуйся джебом, пользуйся тем, что ты длиннее.



Исламу нужно больше работать передней рукой, бить ногами, разозлить его и заставить клюнуть на приманку. Мне кажется, это ключевое изменение, которое ему нужно ввести», — приводит слова Джонсона MMA News.



Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в лёгком дивизионе.

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