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Махачев и Волкановски сразу после боя договорились о реванше в Абу-Даби. Видео

Махачев и Волкановски сразу после боя договорились о реванше в Абу-Даби. Видео
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев договорился и реванше с австралийским чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски.

Волкановски выложил видео на своём YouTube-канале, куда попал фрагмент разговора с российским бойцом и его командой.

«Сделаем это снова?», — обратился Волкановски к Махачеву.

Ислам: «Конечно».

Волкановски: «Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным».

Спустя некоторое время Волкановски вновь спросил о бое, когда фотографировался с командой Махачева: «Будет ли реванш?»

Ислам: «Да, почему нет?»

Менеджер Махачева: «Пришло время для Абу-Даби».

Волкановски: «Да, это будет справедливо».

Видео с официального канала Алекса Волкановски

Напомним, в главном событии турнира UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия) в прошлые выходные Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Для Волкановски это первое поражение в промоушене. Ислам же продлил свою победную серию до 12 поединков.

Волкановски придётся ехать в Россию! Реальный реванш можно взять только на нашей земле Волкановски придётся ехать в Россию! Реальный реванш можно взять только на нашей земле
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