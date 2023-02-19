Махачев и Волкановски сразу после боя договорились о реванше в Абу-Даби. Видео

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев договорился и реванше с австралийским чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски.



Волкановски выложил видео на своём YouTube-канале, куда попал фрагмент разговора с российским бойцом и его командой.



«Сделаем это снова?», — обратился Волкановски к Махачеву.



Ислам: «Конечно».



Волкановски: «Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным».



Спустя некоторое время Волкановски вновь спросил о бое, когда фотографировался с командой Махачева: «Будет ли реванш?»



Ислам: «Да, почему нет?»



Менеджер Махачева: «Пришло время для Абу-Даби».



Волкановски: «Да, это будет справедливо».

Видео с официального канала Алекса Волкановски

Напомним, в главном событии турнира UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия) в прошлые выходные Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.



Для Волкановски это первое поражение в промоушене. Ислам же продлил свою победную серию до 12 поединков.