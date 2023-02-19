Махачев и Волкановски сразу после боя договорились о реванше в Абу-Даби. Видео

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев договорился и реванше с австралийским чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски.
Волкановски выложил видео на своём YouTube-канале, куда попал фрагмент разговора с российским бойцом и его командой.
«Сделаем это снова?», — обратился Волкановски к Махачеву.
Ислам: «Конечно».
Волкановски: «Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным».
Спустя некоторое время Волкановски вновь спросил о бое, когда фотографировался с командой Махачева: «Будет ли реванш?»
Ислам: «Да, почему нет?»
Менеджер Махачева: «Пришло время для Абу-Даби».
Волкановски: «Да, это будет справедливо».
Видео с официального канала Алекса Волкановски
Напомним, в главном событии турнира UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия) в прошлые выходные Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Для Волкановски это первое поражение в промоушене. Ислам же продлил свою победную серию до 12 поединков.
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