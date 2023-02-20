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Биспинг: ненависть, с которой сталкивался Стерлинг, создала монстра

Биспинг: ненависть, с которой сталкивался Стерлинг, создала монстра
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Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг отметил достижения, которых добился американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг.

«Было бы неуважительно не замечать весь прогресс, которого добился Стерлинг. Когда он получил коленом в лицо от Яна, на него вылилось много всякой дряни. Парня начали называть клоуном. Вся эта негативная реакция и вся та ненависть, с которыми ему приходилось сталкиваться, создали, как мне кажется, монстра», — приводит слова Биспинга MMA News со ссылкой на его выступление на канале Шона О’Мэлли в YouTube.

Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:

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