Биспинг: ненависть, с которой сталкивался Стерлинг, создала монстра

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг отметил достижения, которых добился американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг.
«Было бы неуважительно не замечать весь прогресс, которого добился Стерлинг. Когда он получил коленом в лицо от Яна, на него вылилось много всякой дряни. Парня начали называть клоуном. Вся эта негативная реакция и вся та ненависть, с которыми ему приходилось сталкиваться, создали, как мне кажется, монстра», — приводит слова Биспинга MMA News со ссылкой на его выступление на канале Шона О’Мэлли в YouTube.
Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.
Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:
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