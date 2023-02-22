Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом. Видео

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов опубликовал новое видео в социальных в сетях, в котором показал свой спарринг с Кейном Веласкесом.
Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом:
Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator 288, 24-летний Нурмагомедов встречался с бразильцем Патрики Фрейре. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Усмана единогласным решением судей.
9 ноября Кейна Веласкеса освободили из-под стражи под залог размером в $ 1 млн. При этом боец должен находиться дома, а на ногу ему надет специальный браслет, который фиксирует его местоположение. Покидать дом Кейн может только в том случае, если ему требуется медицинская помощь. В остальных случаях нужно получать разрешение суда.
- 22 февраля 2023
-
10:42
-
10:38
-
10:29
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
07:10
-
01:09
-
00:53
-
00:01
- 21 февраля 2023
-
23:57
-
22:59
-
22:56
-
22:24
-
21:54
-
21:19
-
20:59
-
20:00
-
19:50
-
19:02
-
18:41
-
18:05
-
17:38
-
16:16
-
15:41
-
15:02
-
14:46
-
14:42
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
12:45