Хамзат Чимаев назвал наиболее вероятного соперника в UFC

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался по поводу того, кто может стать его следующим соперником.

«Думаю, я буду драться с Робертом Уиттакером. У него нет соперника. Пауло Коста сбежал после того, как много говорил обо мне и Роберте, поэтому я буду драться с Уиттакером. Я хочу этого боя, хотя он мне нравится как человек. Парень, не говорит херни, не переходит никаких границ. Мы собираемся повеселиться на пресс-конференции и подраться друг с другом», — сказал в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: