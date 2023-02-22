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Стала известна дата боя Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса

Стала известна дата боя Сергея Павловича и Кёртиса Блэйдса
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, проведёт свой следующий бой на турнире UFC 22 апреля, сообщает инсайдер Бретт Окамото. Соперником российского бойца станет американец Кёртис Блэйдс.

В настоящий момент Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге бойцов UFC, выступающих в тяжёлом весе, Павлович занимает третью позицию.

В последнем поединке Павлович встречался с четвёртым номером рейтинга UFC Таем Туивасой. Бой состоялся в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде. Сергей победил нокаутом на первой минуте боя. После этого боя в активе россиянина стало 17 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Блэйдс в июле на UFC Fight Night 208 победил в первом раунде (травма колена) британца Тома Аспиналла.

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