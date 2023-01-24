«Худший кошмар НАТО». В США заставили оправдываться русского богатыря Павловича!

За прошедший календарный год Сергей Павлович чудесным образом превратился из малоизвестного бойца UFC в звезду супертяжёлого веса. Неудивительно, учитывая, что россиянин идёт на серии из пяти красивых и быстрых побед. Теперь Павлович стал реальным претендентом на чемпионский пояс и влюбил в себя многих поклонников ММА. Но у подобной популярности есть и оборотная сторона — теперь Сергей находится под пристальным вниманием прессы и болельщиков. И ошибок ему прощать не будут.

Буквально вчера Павлович репостнул в соцсетях забавную картинку с англоязычными высказываниями о себе. Некоторые из них были смешными, некоторые — не особо: «Худший кошмар НАТО», «Самый русский из русских», «Может вторгнуться и захватить Шотландию за три дня», «Это из-за него потонул «Титаник», «США вышли из Афганистана после того, как Павлович вошёл туда», «Убивает чёрных людей и толстых людей», «Миленькая блондинистая причёска», «260 фунтов белой силы».

Понятно, что шутки про «чёрных людей», НАТО или захват Шотландии могли кому-то не понравиться. И Павлович получил в свой адрес настоящую волну хейта! В чём только его не обвиняли: расизм, «токсичная маскулинность», «политическая агрессия» — Сергей впервые оказался под такой волной ненависти. Если бы Павлович не отреагировал правильно, его репутация могла серьёзно пострадать — в США крайне болезненно реагируют на скандалы подобного рода, сразу подключая «культуру отмены».

Но Сергей — умный парень. И сразу всё удалил, сославшись на плохое знание английского языка. Хотя «языковой барьер» почему-то не мешал ему публиковать подобные шутки: «Из-за языкового барьера я не понял написанного обо мне и по ошибке опубликовал. Я не подписываюсь под сказанным, мем сделал не я. Всем мир».

Павлович впервые обжёгся на повышенном внимании к себе, но это станет для него очередным уроком на пути к вершине. А Сергей умеет учиться, как мало кто другой. Пусть россиянин поскорее забудет эту неприятную ситуацию и начнёт готовиться к очередному бою. Его следующим соперником должен стать Кёртис Блэйдс — будем надеяться, что Павлович легко вынесет опасного американца, а потом выйдет на титульный поединок. Россия заждалась своего первого чемпиона UFC в тяжёлом весе со времён Олега Тактарова!