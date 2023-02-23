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Стерлинг: Чендлер бьёт как Майк Тайсон, он может уделать Макгрегора

Стерлинг: Чендлер бьёт как Майк Тайсон, он может уделать Макгрегора
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем поединке между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«У нас есть крутой парень Майкл Чендлер, который бьёт как Майк Тайсон и при необходимости готов рвать задницу в борьбе. В прошлом Чендлер устраивал настоящие шоу в октагоне, но если он себя покажет, то Конор проиграет. Если Чендлер выйдет не на выставочный бой, а действительно будет готов, то он может уделать Конора Макгрегора», — сказал Стерлинг в видео на своём YouTube-канале.

Ранее стало известно, что Майкл Чендлер и Конор Макгрегор будут тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы выйдут в октагон в очном поединке. Ожидается, что бой пройдёт в лёгкой весовой категории.

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