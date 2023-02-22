Стерлинг: Чендлер способен стать чемпионом UFC
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Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг считает, что трёхкратный чемпион Bellator в лёгком дивизионе (до 70 кг) Майкл Чендлер способен завоевать пояс престижнейшего промоушена в мире.
«Как по мне, Майкл Чендлер обладает достаточными навыками для того, чтобы стать чемпионом UFC. Однако ему нужно привести в порядок своё мышление в клетке и определиться – хочет ли он развлекать людей или побеждать.
Хотя я ничего не знаю о его контракте. Вполне возможно, что он уже получает деньги с продажи платных трансляций, и ему на всё плевать. Ну а если нет, то завоюй пояс. Такое наследие у тебя никто не сможет отобрать», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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