Результаты взвешивания участников турнира Bellator 291 с главным боем Амосов — Сторли

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В Дублине (Ирландия) состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира Bellator 291. Спортивное мероприятие пройдёт 25 февраля. Возглавит шоу поединок между действующим обладателем пояса лиги в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым и американцем Логаном Сторли, который владеет временным титулом.

Предлагаем ознакомиться с результатами взвешивания участников Bellator 291.

Основной кард

Ярослав Амосов (169,4 фунта) — Логан Сторли (169,4)

Педро Карвальо (145,4) — Джереми Кеннеди (146)

Брюс Логан (155,8) — Питер Куилли (155,4)

Джаней Хардинг (145,1) — Шинейд Кавана (146)

Киран Кларк (146,4) — Леонардос Синис (148,8*)

Прелимы

Карл Мур (205,4) — Мацей Ружаньски (205,6)

Майк Шипман (184,8) — Чарли Уорд (185,2)

Олег Попов (248,2) — Гокхан Сарикам (247,4)

Энди Манзоло (185) — Норберт Нёвеньи-мл. (185,6)

Лука Ловин (134,6) — Брайан Мур (135,8)

Пётр Недзельски (145,1) — Ричи Смаллен (144,8)

Дарра Келли (145,2) — Дорвал Джордан (145,2)

Асаэль Аджудж (145,8) — Лиам Маккракен (145,8)

Джена Бишоп (125,2) — Элина Каллиониду (124,8)

Крэйг Макинтош (145,8) — Кенни Мохоноана (145,6)

Дмитрий Гриценко (164,2) — Даниэле Скатицци (164,2)

Стивен Хилл (170) — Джоэль Куаджа (171)

Хасан Магомедшарипов (145,6) — Рафаэль Хадсон (145,2).

*Синис превысил лимит промежуточного веса (147,5 фунта) на 1,3 фунта и потеряет часть своего гонорара.