Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников турнира Bellator 291 с главным боем Амосов — Сторли

Результаты взвешивания участников турнира Bellator 291 с главным боем Амосов — Сторли
Аудио-версия:
Комментарии

В Дублине (Ирландия) состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира Bellator 291. Спортивное мероприятие пройдёт 25 февраля. Возглавит шоу поединок между действующим обладателем пояса лиги в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым и американцем Логаном Сторли, который владеет временным титулом.

Предлагаем ознакомиться с результатами взвешивания участников Bellator 291.

Основной кард

Ярослав Амосов (169,4 фунта) — Логан Сторли (169,4)
Педро Карвальо (145,4) — Джереми Кеннеди (146)
Брюс Логан (155,8) — Питер Куилли (155,4)
Джаней Хардинг (145,1) — Шинейд Кавана (146)
Киран Кларк (146,4) — Леонардос Синис (148,8*)

Прелимы

Карл Мур (205,4) — Мацей Ружаньски (205,6)
Майк Шипман (184,8) — Чарли Уорд (185,2)
Олег Попов (248,2) — Гокхан Сарикам (247,4)
Энди Манзоло (185) — Норберт Нёвеньи-мл. (185,6)
Лука Ловин (134,6) — Брайан Мур (135,8)
Пётр Недзельски (145,1) — Ричи Смаллен (144,8)
Дарра Келли (145,2) — Дорвал Джордан (145,2)
Асаэль Аджудж (145,8) — Лиам Маккракен (145,8)
Джена Бишоп (125,2) — Элина Каллиониду (124,8)
Крэйг Макинтош (145,8) — Кенни Мохоноана (145,6)
Дмитрий Гриценко (164,2) — Даниэле Скатицци (164,2)
Стивен Хилл (170) — Джоэль Куаджа (171)
Хасан Магомедшарипов (145,6) — Рафаэль Хадсон (145,2).

*Синис превысил лимит промежуточного веса (147,5 фунта) на 1,3 фунта и потеряет часть своего гонорара.

Bellator 291: где смотреть онлайн-трансляцию боя Амосова и Сторли. Чем завершится реванш? Bellator 291: где смотреть онлайн-трансляцию боя Амосова и Сторли. Чем завершится реванш?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023