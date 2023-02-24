Результаты взвешивания участников турнира Bellator 291 с главным боем Амосов — Сторли

В Дублине (Ирландия) состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего турнира Bellator 291. Спортивное мероприятие пройдёт 25 февраля. Возглавит шоу поединок между действующим обладателем пояса лиги в полусреднем весе украинцем Ярославом Амосовым и американцем Логаном Сторли, который владеет временным титулом.
Предлагаем ознакомиться с результатами взвешивания участников Bellator 291.
Основной кард
Ярослав Амосов (169,4 фунта) — Логан Сторли (169,4)
Педро Карвальо (145,4) — Джереми Кеннеди (146)
Брюс Логан (155,8) — Питер Куилли (155,4)
Джаней Хардинг (145,1) — Шинейд Кавана (146)
Киран Кларк (146,4) — Леонардос Синис (148,8*)
Прелимы
Карл Мур (205,4) — Мацей Ружаньски (205,6)
Майк Шипман (184,8) — Чарли Уорд (185,2)
Олег Попов (248,2) — Гокхан Сарикам (247,4)
Энди Манзоло (185) — Норберт Нёвеньи-мл. (185,6)
Лука Ловин (134,6) — Брайан Мур (135,8)
Пётр Недзельски (145,1) — Ричи Смаллен (144,8)
Дарра Келли (145,2) — Дорвал Джордан (145,2)
Асаэль Аджудж (145,8) — Лиам Маккракен (145,8)
Джена Бишоп (125,2) — Элина Каллиониду (124,8)
Крэйг Макинтош (145,8) — Кенни Мохоноана (145,6)
Дмитрий Гриценко (164,2) — Даниэле Скатицци (164,2)
Стивен Хилл (170) — Джоэль Куаджа (171)
Хасан Магомедшарипов (145,6) — Рафаэль Хадсон (145,2).
*Синис превысил лимит промежуточного веса (147,5 фунта) на 1,3 фунта и потеряет часть своего гонорара.
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