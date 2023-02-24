Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Bellator 291: Ярослав Амосов — Логан Сторли, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, прогнозы на бокс/ММА

Bellator 291: где смотреть онлайн-трансляцию боя Амосова и Сторли. Чем завершится реванш?
Роман Дёмин
Bellator 291: Ярослав Амосов — Логан Сторли
Аудио-версия:
Комментарии
А первый поединок привёл к очень спорному судейскому решению!

Дата и время Bellator 291 с главным боем Амосов — Сторли

В ночь с 25 на 26 февраля на стадионе «3Arena» в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator 291. В главном бою встретятся непобеждённый чемпион Ярослав Амосов и обладатель временного пояса Логан Сторли. Они проведут реванш в полусредней весовой категории. В первом поединке Амосов победил раздельным решением судей. В карде турнира также запланирован бой брата Забита Магомедшарипова – Хасана. Соперником россиянина станет бразилец Рафаэль Хадсон. Ещё один наш боец Олег Попов проведёт дебют в промоушене против турка Гокхана Сарикама.

  • Основной кард начнётся в 00:00 по московскому времени.
  • Прелимы начнутся в 19:30 по Москве.

Прямая трансляция боя Ярослав Амосов — Логан Сторли

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

Полный кард Bellator 291 с боем Амосов — Сторли

  • Ярослав Амосов – Логан Сторли;
  • Педро Карвальо – Джереми Кеннеди;
  • Шинейд Кавана – Джаней Хардинг;
  • Питер Куилли – Брюс Логан;
  • Кир Харви – Киран Кларк;
  • Кенни Мохоноана – Крэйг Макинтош;
  • Оливер Энкамп – Лука Поклит;
  • Карл Мур – Мацей Ружаньски;
  • Брайан Мур – Люка Ловин;
  • Даниэле Скатицци – Дмитрий Гриценко;
  • Пётр Недзельски – Ричи Смаллен;
  • Чарли Уорд – Майк Шипман;
  • Норберт Нёвеньи – Энди Манзоло;
  • Элина Каллиониду – Джена Бишоп;
  • Гокхан Сарикам – Олег Попов;
  • Люси Берто – Сабрие Сенгюль;
  • Дарра Келли – Дорвал Джордан;
  • Хасан Магомедшарипов – Рафаэль Хадсон;
  • Асаэль Аджудж – Лиам Маккракен;
  • Стивен Хилл – Джоэль Куаджа.

Материалы о турнире

Амосов идёт по стопам Ломаченко. Чемпион Bellator в трёх шагах от великого рекорда Хабиба Амосов идёт по стопам Ломаченко. Чемпион Bellator в трёх шагах от великого рекорда Хабиба
«С Чимаевым начали рубиться». Боец c Урала рассказал о спаррингах с Хамзатом и Амосовым «С Чимаевым начали рубиться». Боец c Урала рассказал о спаррингах с Хамзатом и Амосовым
«Пьяные попытки спасти Фёдора». Российский болельщик рвался лично наказать Бейдера «Пьяные попытки спасти Фёдора». Российский болельщик рвался лично наказать Бейдера

Прогноз на бой Амосов – Сторли

Очевидным фаворитом этого поединка является Ярослав Амосов. Непобеждённый чемпион в своём последнем бою оказался сильнее Дугласа Лимы. Правда, с июня 2021 года он больше не выходил в октагон. Длительный простой может сказаться на форме бойца. Логан Сторли за 2022 год провёл два поединка. В феврале он победил Неймана Грейси, в мае – Майкла Пейджа.

0
0
0
1
0
0
Поделиться
Теги Бокс/ММА Bellator Bellator Ярослав Амосов •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023