Bellator 291: где смотреть онлайн-трансляцию боя Амосова и Сторли. Чем завершится реванш?

Дата и время Bellator 291 с главным боем Амосов — Сторли
В ночь с 25 на 26 февраля на стадионе «3Arena» в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator 291. В главном бою встретятся непобеждённый чемпион Ярослав Амосов и обладатель временного пояса Логан Сторли. Они проведут реванш в полусредней весовой категории. В первом поединке Амосов победил раздельным решением судей. В карде турнира также запланирован бой брата Забита Магомедшарипова – Хасана. Соперником россиянина станет бразилец Рафаэль Хадсон. Ещё один наш боец Олег Попов проведёт дебют в промоушене против турка Гокхана Сарикама.
- Основной кард начнётся в 00:00 по московскому времени.
- Прелимы начнутся в 19:30 по Москве.
Прямая трансляция боя Ярослав Амосов — Логан Сторли
Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
Полный кард Bellator 291 с боем Амосов — Сторли
- Ярослав Амосов – Логан Сторли;
- Педро Карвальо – Джереми Кеннеди;
- Шинейд Кавана – Джаней Хардинг;
- Питер Куилли – Брюс Логан;
- Кир Харви – Киран Кларк;
- Кенни Мохоноана – Крэйг Макинтош;
- Оливер Энкамп – Лука Поклит;
- Карл Мур – Мацей Ружаньски;
- Брайан Мур – Люка Ловин;
- Даниэле Скатицци – Дмитрий Гриценко;
- Пётр Недзельски – Ричи Смаллен;
- Чарли Уорд – Майк Шипман;
- Норберт Нёвеньи – Энди Манзоло;
- Элина Каллиониду – Джена Бишоп;
- Гокхан Сарикам – Олег Попов;
- Люси Берто – Сабрие Сенгюль;
- Дарра Келли – Дорвал Джордан;
- Хасан Магомедшарипов – Рафаэль Хадсон;
- Асаэль Аджудж – Лиам Маккракен;
- Стивен Хилл – Джоэль Куаджа.
Материалы о турнире
Прогноз на бой Амосов – Сторли
Очевидным фаворитом этого поединка является Ярослав Амосов. Непобеждённый чемпион в своём последнем бою оказался сильнее Дугласа Лимы. Правда, с июня 2021 года он больше не выходил в октагон. Длительный простой может сказаться на форме бойца. Логан Сторли за 2022 год провёл два поединка. В феврале он победил Неймана Грейси, в мае – Майкла Пейджа.
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