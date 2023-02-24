Bellator 291: где смотреть онлайн-трансляцию боя Амосова и Сторли. Чем завершится реванш?

А первый поединок привёл к очень спорному судейскому решению!

Дата и время Bellator 291 с главным боем Амосов — Сторли

В ночь с 25 на 26 февраля на стадионе «3Arena» в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator 291. В главном бою встретятся непобеждённый чемпион Ярослав Амосов и обладатель временного пояса Логан Сторли. Они проведут реванш в полусредней весовой категории. В первом поединке Амосов победил раздельным решением судей. В карде турнира также запланирован бой брата Забита Магомедшарипова – Хасана. Соперником россиянина станет бразилец Рафаэль Хадсон. Ещё один наш боец Олег Попов проведёт дебют в промоушене против турка Гокхана Сарикама.

Основной кард начнётся в 00:00 по московскому времени.

Прелимы начнутся в 19:30 по Москве.

Прямая трансляция боя Ярослав Амосов — Логан Сторли

Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.

Полный кард Bellator 291 с боем Амосов — Сторли

Ярослав Амосов – Логан Сторли;

Педро Карвальо – Джереми Кеннеди;

Шинейд Кавана – Джаней Хардинг;

Питер Куилли – Брюс Логан;

Кир Харви – Киран Кларк;

Кенни Мохоноана – Крэйг Макинтош;

Оливер Энкамп – Лука Поклит;

Карл Мур – Мацей Ружаньски;

Брайан Мур – Люка Ловин;

Даниэле Скатицци – Дмитрий Гриценко;

Пётр Недзельски – Ричи Смаллен;

Чарли Уорд – Майк Шипман;

Норберт Нёвеньи – Энди Манзоло;

Элина Каллиониду – Джена Бишоп;

Гокхан Сарикам – Олег Попов;

Люси Берто – Сабрие Сенгюль;

Дарра Келли – Дорвал Джордан;

Хасан Магомедшарипов – Рафаэль Хадсон;

Асаэль Аджудж – Лиам Маккракен;

Стивен Хилл – Джоэль Куаджа.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Амосов – Сторли

Очевидным фаворитом этого поединка является Ярослав Амосов. Непобеждённый чемпион в своём последнем бою оказался сильнее Дугласа Лимы. Правда, с июня 2021 года он больше не выходил в октагон. Длительный простой может сказаться на форме бойца. Логан Сторли за 2022 год провёл два поединка. В феврале он победил Неймана Грейси, в мае – Майкла Пейджа.