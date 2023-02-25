Теофимо Лопес и Джош Тэйлор достигли соглашения о бое, есть дата
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Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес (18-1, 13 KO) достиг соглашения о поединке с британцем Джошем Тэйлором (19-0, 13 KO), сообщает издание BoxingScene.
Поединок за титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий Тэйлору, состоится 11 июня в Нью-Йорке (США).
Джошу Тэйлору 32 года. Британец является победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. На данный момент ему принадлежит только титул WBO.
Теофимо Лопесу 25 лет. Боец является бывшим объединённым чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг). В конце 2021 года, после поражения от австралийца Джорджа Камбососа, Лопес объявил о переходе в следующий дивизион.
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