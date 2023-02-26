Стал известен полный кард турнира RCC с главным боем Штырков — Исмаилов

Промоутерская компания RCC опубликовала полный кард боксёрского вечера, который состоится 7 марта в Екатеринбурге.
Напомним, в главном бою именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов встретится с соотечественником Иваном Штырковым.
Магомед Исмаилов, Россия – Иван Штырков, Россия
Заур Абдуллаев (16-1, 10 KO), Россия – Рикардо Нуньес (23-4, 21 KO), Панама
Георгий Юновидов (7-0, 4 KO), Россия – Арслан Яллыев (13-0, 8 KO), Россия
Марк Урванов (22-3-1, 10 KO), Россия – Руслан Камилов (12-1-1, 6 KO), Россия
Глеб Бакши (2-0, 2 KO), Россия – Альфонсо Бланко (17-1, 9 KO), Венесуэла
Василий Войцеховский (10-0, 6 KO), Россия – Дилмурод Сатыбалдиев (13-3, 4 KO), Казахстан
Павел Силягин (12-0, 5 KO), Россия – Леонард Каррильо (16-4, 15 KO), Колумбия
Евгений Романов (17-0, 12 KO), Россия – Крис Томпсон (12-3-1, 7 KO), Южная Африка
Харитон Агрба (10-0, 6 KO), Россия – Дломо Принц (16-11-1, 11 KO), Южная Африка
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