В UFC официально объявили о следующем бое Сергея Павловича

Бойцовский промоушен UFC официально анонсировал поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянином Сергеем Павловичем (17-1) и американцем Кёртисом Блэйдсом (17-3).
Встреча бойцов состоится 23 апреля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC Fight Night. В настоящий момент Блэйдс занимает четвёртое место в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC, Павлович – третье.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 42 в декабре, Павлович нокаутировал в первом раунде австралийца Тая Туивасу. Блэйдс в июле на UFC Fight Night 208 победил в первом раунде (травма колена) британца Тома Аспиналла.
Титул дивизиона 5 марта на турнире UFC 285 разыграют американец Джон Джонс и француз Сириль Ган.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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