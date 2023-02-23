Чёрный Хабиб — новая жертва Павловича. У Сергея есть повод для мести!

Россия с нетерпением ждёт чемпионства UFC в тяжёлом весе от Сергея Павловича. И наш богатырь наконец-то получил нового соперника. 22 апреля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе Сергея ждёт серьёзное испытание — сражение с Кёртисом Блэйдсом. Американец расположился на четвёртом месте в рейтинге тяжеловесов и также рассчитывает в ближайшее время получить титульник. Поэтому победитель битвы, скорее всего, получит возможность уже в следующем бою зарубиться за пояс.

Павлович дебютировал в UFC с поражения от Алистара Оверима. Но затем россиянин начал молотить всех подряд и двигаться к своему заветному поясу. В 2019 году Сергей нокаутировал Марсело Голма и Мориса Грина. А в 2022-м он также досрочно разбил Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса и Тая Туивасу. Поэтому наш богатырь находится в непосредственной близости от титульника.

Все победы Павловича получаются максимально убедительными. Пять раз подряд он вырубал соперников в первом раунде. А на каждую из двух последних встреч ушло меньше минуты. Поэтому многие даже видели реальность поединка россиянина с Фрэнсисом Нганну. Но чемпион ушёл из UFC, поэтому за вакантный пояс теперь рубятся Джон Джонс и Сириль Ган. И именно с победителем этого боя придётся драться Павловичу, если он сможет снести с пути Чёрного Хабиба.

Кёртис Блэйдс является невероятно сложным соперником. Во-первых, он за всю карьеру проиграл всего лишь три боя – Деррику Льюису и Франсису Нганну (дважды). А остальных соперников он разбивал очень ярко и мощно. Во-вторых, американец не просто так получил прозвище Чёрный Хабиб. Он обладает великолепной борьбой, что может стать главным козырем в предстоящей битве.

Сейчас Кёртис идёт на серии из трёх побед подряд – над Жаирзиньо Розенстрайком, Крисом Докосом и Томом Аспиналлом. А ещё в карьере Блэйдса было сразу два боя с россиянами. Алексея Олейника он разбил досрочно, а Александра Волкова победил единогласным решением судей.

Олейник уже успел оставить прогноз на предстоящее сражение Павловича и Блэйдса. Он отдал предпочтение именно соотечественнику: «Я считаю, что у Павловича сейчас преимущество. В любом аспекте. Блэйдс крепкий парень, но не скажу, что он какой-то там невероятный. Ни физически… В борьбе он делает только одно. Он не делает приёмы, что, мне кажется, более опасно. Посмотрим».

22 апреля – ключевой день в карьере Павловича. Победа даст возможность выйти на титульник, UFC попросту не сможет больше игнорировать нашего лютого нокаутёра. А вот поражение может поставить крест на всём проделанном пути. Оно сильно отбросит Сергея от чемпионской гонки.