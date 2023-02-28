Тони Харрисон прилетел в Сидней на бой с Тимофеем Цзю

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон (29-3-1, 21 KO) прибыл в Сидней (Австралия), где состоится его поединок с местным боксёром с русскими корнями Тимофеем Цзю. Бой пройдёт 12 марта.

Напомним, изначально соперником Тимофея должен был стать действующий лидер дивизиона американец Джермелл Чарло. Их поединок должен был состояться 28 января на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе. Однако Чарло был вынужден отложить защиту титула как минимум на два месяца после того, как получил травму.

В активе Цзю 21 поединок, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Харрисона 33 боя, в которых он добыл 29 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой: