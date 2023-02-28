Гамрот назвал следующего претендента на титул в лёгком весе
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Польский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Матеуш Гамрот считает, что Бенеил Дариуш должен стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева.
«Думаю, Бенеил заслужил титульный бой. У него сейчас серия из восьми или девяти побед подряд, он отличный боец и один из лучших легковесов в мире. Сейчас ему предстоит поединок с Оливейрой, и я думаю, что он одержит победу и получит титульный бой», — сказал Гамрот в интервью журналисту Джеймсу Линчу.
Бенеил Дариуш идёт на серии из восьми побед подряд и 6 мая на турнире UFC 288 проведёт бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Ислам Махачев 12 февраля защитил титул чемпиона в поединке с Алексом Волкановски, выиграв у австралийца единогласным решением судей.
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