Гамрот назвал следующего претендента на титул в лёгком весе

Польский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Матеуш Гамрот считает, что Бенеил Дариуш должен стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева.

«Думаю, Бенеил заслужил титульный бой. У него сейчас серия из восьми или девяти побед подряд, он отличный боец и один из лучших легковесов в мире. Сейчас ему предстоит поединок с Оливейрой, и я думаю, что он одержит победу и получит титульный бой», — сказал Гамрот в интервью журналисту Джеймсу Линчу.

Бенеил Дариуш идёт на серии из восьми побед подряд и 6 мая на турнире UFC 288 проведёт бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ислам Махачев 12 февраля защитил титул чемпиона в поединке с Алексом Волкановски, выиграв у австралийца единогласным решением судей.