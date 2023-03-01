Даррен Тилл был уволен из UFC. Он проиграл пять боёв из последних шести

Английский боец UFC Даррен Тилл был уволен из UFC. Британец был удалён из ростера промоушена.

Тилл проиграл три последних боя в UFC — его последняя победа датирована июлем 2019 года. В посленем поединек, который состоялся 10 декабря 2022 года, Тилл уступил южноафриканскому бойцу Дрикусу ду Плессису.

Всего на счету Даррена Тилла 24 поединка в профессиональной карьере в смешанных единобрствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел пять поражений. Ещё один бой завершился вничью.

В UFC Тилл провёл 12 боёв, в которых одержал всего шесть побед. В последних шести боях за четыре с половиной года Тилл потерпел пять поражений.

Напомним, помимо Даррена Тилла ростер UFC покинул российский боец Зубайра Тухугов.