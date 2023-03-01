Ярослав Амосов улучшил положение в обновлённом рейтинге P4P Bellator

Чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов (27-0) улучшил позиции в рейтинге промоушена лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Амосов поднялся на одно место и теперь является третьим. С этой позиции он потеснил американца Эй-Джея Макки, который сейчас занимает четвёртое место.
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 291, Амосов встречался с американцем Логаном Сторли, который владел временным титулом. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой украинца. Отметим, что это была первая защита Амосовым его титула. Ярослав одержал 27-ю победу подряд в смешанных единоборствах. При этом за всё время выступлений он не потерпел ни одного поражения.
Хамзат Чимаев показал спарринг с Ярославом Амосовым:
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