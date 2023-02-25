Набивает рекорд Хабиба на унылых середняках. Украинец лишь мечтает о славе Орла

Сегодняшним вечером состоится турнир Bellator 291, где ожидаются сразу несколько интересных поединков. Есть в программе и титульный бой: действующий чемпион промоушена в полусреднем весе Ярослав Амосов встретится с обладателем временного пояса Логаном Сторли. Парни уже встречались в клетке: в 2020 году украинец одолел американца только раздельным решением судей. И теперь Сторли получил шанс взять реванш, а заодно и завоевать полноценный чемпионский пояс.

Выбрать фаворита схватки чрезвычайно сложно. Амосов — действующий чемпион с богатейшим арсеналом навыков и «на бумаге» выглядит несколько мощнее, нежели американец. Но из-за понятных политических событий украинский спортсмен приостановил карьеру и возвращается только сейчас, после полутора лет простоя. Не заржавел ли Ярослав — главная интрига чемпионского поединка. Вдобавок Сторли сейчас находится в своей лучшей форме, идя на серии из трёх побед.

Многие болельщики верят, что Амосов сможет превзойти рекорд Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Орёл завершил карьеру, выиграв все 29 поединков на профессиональном уровне. Ярослав тоже носит статус непобеждённого, а его рекорд сейчас составляет солидные 26-0. Немудрено, что Амосова зачастую называют «украинским Хабибом», хотя самому спортсмену это не очень по душе. С другой стороны, сравнения с Нурмагомедовым выгодно влияют на популярность уроженца Ирпеня.

«Да, люди начали меня называть «украинским Хабибом». Им виднее. Не могу сказать, что мне такое сравнение нравится или меня это раздражает. Но по большей части я бы, конечно, хотел иметь свой никнейм. И он у меня есть — это Динамо. Но почему-то люди меня так не воспринимают. Им больше нравится меня называть «украинским Хабибом». Но всему своё время...» — рассказывал Амосов изданию Life.

Конечно, называть украинца «новым Хабибом» бессмысленно. Ярослав действительно является топовым полусредневесом, но его оппозицию и близко нельзя сравнивать с противниками, которые были у Нурмагомедова. По сравнению с праймовым Конором Макгрегором или Дастином Порье, нынешние звёзды Bellator — унылые середняки. Победить Дугласа Лиму судейским решением – это вовсе не то же самое, что финишировать самбишеном Джастина Гэтжи. Поэтому не торопитесь сравнивать украинца и россиянина.

С другой стороны, принижать достижения Амосова тоже не стоит. Этот парень заслуженно удерживает звание чемпиона Bellator, на пути к титулу одолев немало крепких парней. Да, Ярослав и близко не доминирует так, как это делал Нурмагомедов, но повторить доминацию Орла сейчас не может вообще никто. У Амосова свой путь, и никто не мешает ему превзойти достижения Нурмагомедова. Украинец относительно молод: может, он ещё переберётся в UFC и будет там разрывать? Продолжим следить за его карьерой.