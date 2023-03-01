Шавкат Рахимов начал тренироваться в зале Wild Сard Boxing под руководством Фредди Роуча

Чемпион IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг), таджикский боксёр Шавкатджон Рахимов приступил к тренировкам в зале Wild Сard Boxing. Об этом информирует пресс-служба RCC: MMA & Boxing. Там он занимается под руководством известного американского специалиста Фредди Роуча.
Фото: RCC: MMA & Boxing
Напомним, 22 апреля Рахимов проведёт поединок с представителем Великобритании Джо Кординой (15-0, 9 KO). Для Шавката это будет дебютная защита титула.
Рахимов дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года. В ноябре Шавкатджон досрочно остановил в девятом раунде британца Зелфу Барретта и завоевал вакантный титул IBF. В общей сложности Рахимов провёл 18 боёв, в которых одержал 17 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Один поединок с его участием завершился вничью.
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