Чемпион мира Шавкат Рахимов проведёт защиту титула 22 апреля

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о своём шоу, которое состоится 22 апреля в Кардиффе (Великобритания).

В главном бою чемпион IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг), российский и таджикский боец Шавкатджон Рахимов (17-0-1, 14 KO) проведёт дебютную защиту титула против британца Джо Кордины (15-0, 9 KO).

Шавкату Рахимову 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года и в феврале 2021-го впервые сразился за мировой титул, сведя вничью поединок с американцем Джозефом Диасом-младшим. В ноябре Рахимов досрочно остановил в девятом раунде британца Зелфу Барретта и завоевал вакантный титул IBF.

Примечательно, что титул был оставлен именно Кординой, не ставшим проводить защиту против Рахимова из-за травмы руки.