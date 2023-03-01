Кормье объяснил, в чём Ган превосходит Джонса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о предстоящем титульном поединке между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
«Я могу точно сказать, что Джонс не слишком сильно бьёт руками. Да, он сильно бьёт коленями, как и ногами, локтями. У него много хороших сторон, но разрушительной силы в его ударах нет. Безусловно, после прибавки в весе его удары могли стать сильнее, но он никогда не сравнится с Сирилем Ганом в этом аспекте. При этом Ган тоже во многом не уступает Джону и спокойно сможет навязать ему конкуренцию во всём. Плюс он обладает мощью в руках», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.
Титульный бой за вакантный пояс чемпиона в тяжёлом весе UFC между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом пройдёт на турнире UFC 285 в ночь на 5 марта.
- 1 марта 2023
-
23:56
-
23:40
-
22:56
-
22:38
-
21:56
-
21:47
-
20:36
-
20:23
-
19:52
-
19:32
-
18:56
-
18:46
-
18:23
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:00
-
16:51
-
16:31
-
16:04
-
15:50
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:19
-
14:14
-
13:34
-
13:12
-
12:37
-
12:22
-
11:52
-
11:03
-
10:46