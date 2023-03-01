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Кормье объяснил, в чём Ган превосходит Джонса

Кормье объяснил, в чём Ган превосходит Джонса
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о предстоящем титульном поединке между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

«Я могу точно сказать, что Джонс не слишком сильно бьёт руками. Да, он сильно бьёт коленями, как и ногами, локтями. У него много хороших сторон, но разрушительной силы в его ударах нет. Безусловно, после прибавки в весе его удары могли стать сильнее, но он никогда не сравнится с Сирилем Ганом в этом аспекте. При этом Ган тоже во многом не уступает Джону и спокойно сможет навязать ему конкуренцию во всём. Плюс он обладает мощью в руках», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Титульный бой за вакантный пояс чемпиона в тяжёлом весе UFC между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом пройдёт на турнире UFC 285 в ночь на 5 марта.

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