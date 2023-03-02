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Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас. Он будет страховать главный бой на UFC 285

Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас. Он будет страховать главный бой на UFC 285
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, сообщил, что прибыл в Лас-Вегас, где пройдёт очередной турнир UFC 285, в главном событии которого сойдутся французский боец Сириль Ган и бывший чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс.

Сергей Павлович будет резервным бойцом главного боя и может выйти в октагон в том случае, если Джонс или Ган по каким-либо причинам не смогут выйти на бой.

«На месте», — подписал фото Павлович на своей странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Сергея Павловича

Сергей Павлович 23 апреля проведёт поединок с Кёртисом Блэйдсом. Их бой станет главным событием турнира UFC Fight Night 223. У россиянина 17 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах.

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