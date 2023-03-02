Джон Джонс: Сергей Павлович будет потрясающим соперником!

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался о российском бойце тяжёлого дивизиона Сергее Павловиче.

«Думаю, Сергей Павлович будет потрясающим соперником! Он отлично выступает. У него серьёзная нокаутирующая мощь, хороший бокс. Желаю ему успехов», — сказал Джон Джонс в интервью для UFC Russia.

В ночь с 4 на 5 марта пройдёт турнир UFC 285, главным событием которого станет поединок за вакантный титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.

Запасным бойцом в этом поединке будет Сергей Павлович, который также прибыл в Лас-Вегас. Всего у россиянина 17 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.