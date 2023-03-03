Адесанья сделал прогноз на бой Джонса с Ганом

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от титульного боя в тяжёлой весовой категории между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом.
«Сириль Ган в игре. Это парень, ради которого стоит проснуться пораньше. Думаю, победит Сириль, но не удивлюсь и исходу в пользу Джонса. Джон не выступал уже три года. Ган, напротив, был активен, он представляет новую волну тяжеловесов. Легко двигается, разнообразно бьёт, и у него неплохой грэпплинг. Люди об этом забывают, потому что Нганну смог сбить его с ног, но мне кажется, это был фактор неожиданности. На самом деле и Фрэнсис, и Сириль умеют бороться. Не так много бойцов может вернуться спустя три года и быть в отличной форме, но Джонс, вероятно, именно из таких», — цитирует Адесанью The Mirror.
Бой Джона Джонса и Сириля Гана возглавит турнир UFC 285, который состоится в ночь на 5 марта.
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