UFC 285: Джонс — Ган. Возвращение Великого, рекордсменка Валя и шанс русского витязя! LIVE

В ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе. В соглавном бою чемпионка организации в лёгком весе Валентина Шевченко столкнётся с Алексой Грассо. Представительница Киргизии попытается улучшить свой рекорд по количеству удачных защит.
Есть небольшой, но шанс уже в воскресенье утром побороться за титул чемпиона в тяжёлом весе у россиянина Сергея Павловича. Но обо всём подробно в нашей онлайн-трансляции турнира и событий вокруг него.
Джон Джонс: Сергей Павлович будет потрясающим соперником!
Джон Джонс высказался о российском бойце тяжёлого дивизиона Сергее Павловиче, который будет страховать его бой с Сирилом Ганом.
«Думаю, Сергей Павлович будет потрясающим соперником! Он отлично выступает. У него серьёзная нокаутирующая мощь, хороший бокс. Желаю ему успехов», — сказал Джон Джонс в интервью для UFC Russia.
Сергей Павлович
Фото: MIKE ROACH/GETTY IMAGES
Во сколько смотреть бой Джона Джонса и Сирила Гана на UFC 285
- Главное событие — бой за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе начнётся не ранее 08:00 по московскому времени.
Президент UFC бесконечно верит в Джона Джонса
Дана Уайт высказался о бывшем чемпионе UFC в полутяжёлом весе Джоне Джонсе.
«Нечасто натыкался на людей, которые спорят с тем, что Джонс — величайший боец в истории. Но если такие люди существуют, то победа Джона над Ганом станет финалом спора. Джонс — непобеждённый боец, у него должен быть рекорд 27-0. В том бою, который он проиграл, он должен был победить остановкой, его не должны были дисквалифицировать. Это меня раздражает, а его и подавно. Если мы посмотрим на людей, которых Джонс победил, это сильно впечатлит. Несомненно, Джон величайший боец в истории», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Где смотреть турнир UFC 285 с боями Шевченко – Грассо и Джонс — Ган
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Сергей Павлович прибыл в Лас-Вегас страховать бой Джонс — Ган
Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлом весе UFC, сообщил, что прибыл в Лас-Вегас, где пройдёт очередной турнир UFC 285, в главном событии которого сойдутся французский боец Сириль Ган и бывший чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс.
Сергей Павлович будет резервным бойцом главного боя и может выйти в октагон в том случае, если Джонс или Ган по каким-либо причинам не смогут выйти на бой.
«На месте», — подписал фото Павлович на своей странице в социальных сетях.
Сергей Павлович страхует чемпионский бой Джона Джонса и Сирила Гана
Фото: Из личного архива Сергея Павловича
Валя Шевченко идёт на невероятный рекорд UFC
На UFC 275 Валентина Шевченко установила уникальный рекорд. Она победила Тайлу Сантос раздельным решением судей. Эта защита титула стала седьмой для Валентины Шевченко, и по этому показателю она установила рекорд среди женщин в UFC. До этого лучшей была американка Ронда Роузи, на счету которой шесть защит. Рекорд уникален, поскольку объективно в ближайшие три-четыре года это достижение не покорится никому.
Когда состоится UFC 285 с главным боем Джонс – Ган
- Турнир UFC 285 с главным боем Джон Джонс – Сириль Ган состоится в ночь с 4 на 5 марта на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США).
- Начало бойцовского вечера — в 02:15 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 06:00 мск.
Сириль Ган пояснил за припухлость на правой руке
Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган высказался о состоянии здоровья в преддверии поединка с Джонсом. По словам Гана, никаких проблем сейчас у него нет, и травмированная ранее рука его не беспокоит.
«Травма руки? Сейчас она в полном порядке, абсолютно. Рука здорова. Никаких проблем или ухудшений. С момента травмы до сегодняшнего дня всё прошло идеально», — сказал Ган на пресс-конференции.
Легендарное возвращение Костяного!
Джон Джонс возвращается в октагон после трёх лет простоя. «Чемпионат» рассказывает, как лучший боец UFC едва не пустил карьеру под откос.
Полный кард UFC 285
Основной кард
- Джон Джонс – Сириль Ган (главный бой, титульный поединок в тяжёлом весе);
- Валентина Шевченко – Алекса Грассо (со-главный бой, титульный поединок в женском наилегчайшем весе);
- Джефф Нил – Шавкат Рахмонов (полусредний вес);
- Бо Никал – Джейми Пикетт (средний вес);
- Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер (лёгкий вес).
Прелимы
- Коди Гарбрандт – Тревин Джонс (легчайший вес);
- Дерек Брансон – Дрикус дю Плесси (средний вес);
- Вивиани Араужу – Аманда Рибас (женский наилегчайший вес);
- Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррьо (средний вес).
Ранние прелимы
- Иэн Гэрри – Сун Кэнань (полусредний вес);
- Мана Мартинес – Кэмерон Саайман (легчайший вес);
- Джессика Пенне – Табата Риччи (женский минимальный вес);
- Да-мон Блэкшир – Фарид Башарат (легчайший вес).
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