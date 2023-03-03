UFC 285: Джонс — Ган. Возвращение Великого, рекордсменка Валя и шанс русского витязя! LIVE

В ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе. В соглавном бою чемпионка организации в лёгком весе Валентина Шевченко столкнётся с Алексой Грассо. Представительница Киргизии попытается улучшить свой рекорд по количеству удачных защит.

Есть небольшой, но шанс уже в воскресенье утром побороться за титул чемпиона в тяжёлом весе у россиянина Сергея Павловича. Но обо всём подробно в нашей онлайн-трансляции турнира и событий вокруг него.