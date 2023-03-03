Тим Цзю: уверен, подарю фанатом победу нокаутом над Харрисоном
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Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Тони Харрисоном.
«Я не могу недооценивать Харрисона. Но то, как я тренировался, даёт мне полную уверенность в том, что я могу подарить моим фанатам отличную победу нокаутом. Но при этом я хочу выразить полное уважение Харрисону за то, что принял вызов и приехал в Австралию, чтобы провести бой со мной. Но ему придётся улететь с пустыми руками», — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.
Бой Цзю с Харрисоном пройдёт в Сиднее 12 марта.
Тим Цзю на данный момент провёл 21 поединок в профессиональном боксе и выиграл все. У Харрисона 29 побед в 33 поединках.
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