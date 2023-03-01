«Чемпион своего двора». Над сыном Кости Цзю в открытую насмехается соперник!

Осталось меньше двух недель до боксёрского поединка между Тимом Цзю (21-0, 15 KO) и Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO). Американец уже прилетел в Сидней, где и состоится бой. Соперники даже провели стердаун, который получился слишком дружелюбным. Тони неожиданно бросился на Тима и заключил его в объятия. Правда, сын нашего легендарного чемпиона Кости Цзю не собирался так просто отпускать соперника. Он подшутил над Харрисоном, нанёс несколько ударов по воздуху, «отбиваясь» от американца.

Всё это напускное дружелюбие пропало после первой встречи. Харрисон тут же бросился давать интервью, в котором довольно жёстко прошёлся по Тиму. А самое главное, американец заявил, что считает Цзю «дворовым чемпионом»: «Не считаю Тима крутым боксёром. Просто посмотрите на те препятствия, что я преодолел по пути к вершине, и вы всё поймёте. Цзю ехал на лифте, а я поднимался по лестнице. В этом и вся разница.

Как Тим стал претендентом на пояс? Он побил всех в своём дворе. Понимаете, о чëм я говорю? Я не побил всех только в Детройте. Я побил всех в Соединенных Штатах! Я не шучу, я настоящий претендент».

Бравады Харрисона выглядят довольно странно. Особенно на фоне того, насколько добрым и открытым Тони выглядел при личной встрече с Тимом. Выглядит всё так, что американец побоялся высказать все претензии в лицо Цзю, а за глаза вылил на него грязь.

Конечно, Тим действительно очень редко выбирается за пределы Австралии. Вот и теперь он будет принимать Харрисона при поддержке домашней публики и в «родных стенах». Но при этом последний поединок говорит о том, что Цзю комфортно чувствует себя и в США. Американец Террелл Гуше сопротивлялся изо всех сил, но единогласное решение судей всё равно было на стороне Тима.

Цзю на старте профессиональной карьеры практически постоянно лупил именно соотечественников. Но в последних поединках он отошёл от этой тактики. В списке побеждённых – ирландец Деннис Хоган, японец Такеши Иноуэ и американец Террелл Гуше. А ещё Тим был готов рубиться с Джермеллом Чарло, но соперник был вынужден сняться из-за перелома руки.

Претензии от Харрисона выглядят странно и потому, что свой титульный шанс он получил после не самых выразительных поединков. В реванше с Джермеллом Чарло Тони проиграл нокаутом, затем с Брайантом Перреллой он смог добыть только ничью. А победа над Серхио Гарсией вряд ли тянет на то, чтобы безусловно говорить о необходимости выводить Харрисона на титульник.

Своими словами Тони совершенно точно разозлил Тима, который был довольно дружелюбен. Теперь же Цзю постарается нокаутировать Харрисона, чтобы снять все вопросы. И он имеет для этого всё!