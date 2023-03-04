Дана Уайт назвал лучшего действующего тяжеловеса в MMA

Президент UFC Дана Уайт заявил, что считает первого номера организации в тяжёлом весе (до 120 кг) француза Сириля Гана лучшим бойцом дивизиона в мире на данный момент.
«Что ж, этот парень является первым номером в мире. Фрэнсис не стал встречаться с Джоном [Джонсом]. Сириль – номер один в мире. Преимущество между ним и Фрэнсисом в их бою было толщиной с бритву. Так что Джон выходит на бой, без сомнений, против лучшего тяжеловеса», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, поединок Джонса и Гана состоится уже завтра, 5 марта, и возглавит турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США). В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко проведёт защиту против мексиканки Алексы Грассо.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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