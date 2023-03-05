Президент UFC: Джонс обращался с Ганом как с ребёнком

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, в рамках главного события которого стал Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом в тяжёлой весовой категории.

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт высказался о победе Джонса над Сирилем Ганом.

«Джон Джонс вышел в октагон и обращался с Ганом как с маленьким ребёнком», — сказал Дана Уайт на пресс конференции после боя.

На счету Джонса теперь 27 побед и одно поражение. У Гана 11 побед и два поражения.

В соглавном поединке сегодняшнего вечера чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретилась с четвёртым номером рейтинга Алексой Грассо и уступила ей сабмишном.