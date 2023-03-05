Великий вернулся! Джонс стал чемпионом в тяжёлом весе, сломав Гана за две минуты

Когда легендарный Джон Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. далеко не все верили, что Костяной сдержит своё слово. Вдобавок дебют американца в новом дивизионе невероятно затянулся: Джонс не выходил в октагон почти три года, поджидая идеального финансового предложения. Да и с дисциплиной у Джона оставались проблемы — после алкогольного загула в Вегасе спортсмен устроил дебош, расстался с невестой и так довёл своих тренеров, что его навсегда выгнали из зала.

Но Джонс, словно птица Феникс, возрождается даже после таких скандалов, в результате которых другие бойцы навсегда бы закончили карьеру. Джон перед всеми извинился, нашёл новую команду и вскоре получил титульный шанс в тяжёлом весе. Увы, встретиться с Фрэнсисом Нганну было ему не суждено: камерунец уволился из UFC по собственному желанию и соперником Костяного в чемпионском поединке стал Сириль Ган, идущий под первым номером рейтинга.

Для француза, обладающего шикарными навыками в стойке, это был второй шанс завоевать пояс. Ранее Сириль проиграл тому самому Нганну, оказавшись не готовым к борьбе Фрэнсиса. Действующий чемпион попросту залежал Гана, который рассчитывал одолеть Хищника за счёт умений в стойке. Впрочем, та неудача никак не умаляла навыков Сириля: француз остался тем же интеллектуальным бойцом с невероятными ударами руками и ногами. Кстати, Джонс не скрывал, что рассчитывает воспользоваться пробелами Гана в партере.

Бой начался — и первым же ударом Ган ударил своего соперника в пах. Американцу пришлось взять время на восстановление, после чего началась работа в стойке. Джонс старался владеть инициативой, а на второй минуте Костяной невероятно легко повалил Гана в партер. Оказавшись у сетки, Джон попытался провести удушающий приём — и заставил Гана сдаться гильотиной. Фантастика! Бой не продлился и двух минут, у нас новый чемпион UFC в тяжёлом весе!