Тим Цзю признал, что боксёрские навыки Харриса выше, чем у него

Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Тони Харрисоном.
«Это другой тип противника, не похожий ни на кого, с кем я когда-либо сталкивался раньше, и я думаю, что у него действительно лучшие боксёрские навыки, чем у меня.
Я знаю, что это будет тяжёлый бой, потому что он хочет того же, чего хочу я, и это поединок с Чарло за все пояса. По-моему, у него навыки лучше, чем у Чарло, и он тоже намного счастливее. Чарло всегда был сварливым человеком
Я нахожусь в лагере уже несколько месяцев. Я дважды был в Таиланде на тренировках. Я провел девять недель в Лос-Анджелесе, а затем в Вегасе, готовясь к раундам самого высокого качества, какие только могут быть. Мой уровень никогда не был выше, и я с нетерпением жду, когда мир увидит, что эта работа приносит плоды», – приводит слова Цзю The Ring.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю
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