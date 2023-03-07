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Двалишвили: я бы дал Яну пощёчину в Абу-Даби, если бы не его предстоящий бой с О’Мэлли

Двалишвили: я бы дал Яну пощёчину в Абу-Даби, если бы не его предстоящий бой с О’Мэлли
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, рассказал о конфликте с россиянином Петром Яном.

«За три дня до его поединка с Шоном О’Мэлли мы встретились в Абу-Даби. Он разговаривал с Алджамейном Стерлингом, а я стоял в стороне, не хотел провоцировать. Пётр готовился к бою, сгонял вес, и я проявил уважение к этому. Но он повернулся ко мне и сказал, что я мелкий. Я решил, что он шутит, подошёл ближе, чтобы помериться ростом. Но он продолжил и ткнул в меня пальцем, сказав, что я полный ноль. Я улыбнулся, и всё. Просто решил проявить уважение и не портить ему подготовку к бою. Я бы дал ему пощёчину там же, если бы не его бой с О’Мэлли», — цитирует Двалишвили MMAFighting.

Поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, который пройдёт в ночь на 12 марта.

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