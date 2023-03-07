Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов — о реванше с Минеевым: по кикбоксингу не буду драться. Бокс, MMA — без разницы

Исмаилов — о реванше с Минеевым: по кикбоксингу не буду драться. Бокс, MMA — без разницы
Комментарии

Известный российский боец Магомед Исмаилов заявил о желании провести бой-реванш со своим соотечественником Владимиром Минеевым.

«Мне разницы нету! Нет, по кикбоксингу не буду драться. Бокс, MMA — без разницы. Но мне это непринципиально. Сделают, окей. Буду брать реванш», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023