Исмаилов — о реванше с Минеевым: по кикбоксингу не буду драться. Бокс, MMA — без разницы

Известный российский боец Магомед Исмаилов заявил о желании провести бой-реванш со своим соотечественником Владимиром Минеевым.

«Мне разницы нету! Нет, по кикбоксингу не буду драться. Бокс, MMA — без разницы. Но мне это непринципиально. Сделают, окей. Буду брать реванш», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.