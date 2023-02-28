Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!

7 марта 2023 года в Екатеринбурге на арене ДИВС состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Турнир возглавит бой-реванш Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова, который пройдёт, что логично, по правилам бокса. В соглавном событии турнира встретятся два бывших претендента на титул чемпиона мира — Заур Абдуллаев (16-1) из России и Рикардо Нуньес (23-4) из Панамы.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и расскажет обо всех интересных событиях вокруг него.
Где смотреть турнир RCC Boxing Promotions с главным боем Штырков — Исмаилов
На данный момент конкретного решения не принято. Но по информации источника “Чемпионата» вечер профессионального бокса в Екатеринбурге с большой долей вероятности покажет телеканал РЕН ТВ.
Магомед Исмаилов поделился своими ожиданиями от поединка с Иваном Штырковым
«Бой с Иваном — это очень нелёгкие деньги. У меня были противостояния по боксу. Был Дуродола — это серьёзный парень, был Илич, но я считаю, что самая большая угроза для меня — это Иван Штырков. Он самый опасный для меня оппонент», признался в беседе с пресс-службой RCC Boxing Promotions Лысый Хищник.
Магомед Исмаилов
Фото: Пресс-служба RCC
Во сколько смотреть бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова
- Главный поединок вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions начнётся 7 марта не ранее 23:30 по московскому времени.
Магомед Исмаилов прилетел на бой в Екатеринбург 27 февраля
На самом деле, Екатеринбург давно перестал быть для Исмаилова чужим городом. О чём он и рассказал, едва спустившись с трапа самолёта.
«Мы сейчас только что выходили и говорили о том, что Екатеринбург стал для нас родным местом. Здесь я провёл несколько противостояний, бой против Александра Шлеменко… Очень часто посещаю Екатеринбург, и мне здесь нравится», — приводит слова Исмаилова пресс-служба RCC.
Мага Исмаилов прилетел в Екатериндург на бой с Иваном Штырковым
Фото: пресс-служба RCC
Когда состоится вечер бокса RCC Boxing Promotions с боем Исмаилов — Штырков
- Вечер профессионального бокса с главным боем Магомед Исмаилова и Иван Штырков и со-главным Заур Абдулаев и Рикардо Нуньес состоится 7 марта в Екатеринбурге (Россия).
Иван Штырков, по понятным причинам, готовится к поединку с Лысым Хищником в привычных ему условиях, на базе Академии РМК в Екатеринбурге. Если кто не в курсе, Уральский Халк — капитан и главный тренер всех бойцов выступающих под эгидой клуба «Архангел Михаил».
Работа, как вы видите кипит, а настроение — отличное.
Полный кард вечера бокса Штырков vs Исмаилов
Основной кард
- Иван Штырков г. Екатеринбург, Россия дебют vs Магомед Исмаилов г. Махачкала, Россия дебют, 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
- Заур Абдуллаев г. Екатеринбург, Россия (16-1, 10 KOs) vs Рикардо Нуньес г. Ла Чоррера, Панама (23-4, 21 KOs), 10 x 3 мин, до 61,2 кг;
- Георгий Юновидов г. Ростов-на-Дону, Россия (7-0, 4 KOs) vs Арслан Яллыев г. Москва, Россия (13-0, 8 KOs), 10 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
- Марк Урванов г. Екатеринбург, Россия (22-3-1, 10 KOs) vs Руслан Камилов г. Нижневартовск, Россия (12-1-1, 6 KOs), 10 x 3 мин, до 59,0 кг.
Предварительный кард
- Глеб Бакши г. Новосибирск, Россия (2-0, 2 KOs) vs Альфонсо Бланко г. Каракас Венесуэла (17-1, 9 KOs), 8 x 3 мин, до 72,6 кг;
- Василий Войцеховский г. Москва, Россия (10-0, 6 KOs) vs Дилмурод Сатыбалдиев г. Бишкек, Киргизия (13-3, 4 KOs), 8 x 3 мин, до 79,4 кг;
- Евгений Романов г. Волгоград (Россия) (17-0, 12 KOs) vs Крис Томпсон г. Гаутенг, ЮАР (12-3-1, 7 KOs), 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
- Харитон Агрба г. Волгодонск, Россия (10-0, 6 KOs) Принц Дломо г. Йоханнесбург, ЮАР (16-11-1, 6 KOs), 10 x 3 мин, до 63,5 кг;
- Павел Силягин г. Новосибирск, Россия (12-0, 5 KOs) vs Леонард Каррильо г. Барранкилья, Колумбия (16-4, 5 KOs), 10 x 3 мин, до 76,2 кг;
- Вадим Туков г. Ростов-на-Дону, Россия (9-0, 4 KOs) vs Виктор Мурашкин г. Борисов, Республика Беларусь (4-5, 3 KOs), 8 x 3 мин, до 72,6 кг;
- Шарабутдин Атаев г. Махачкала, Россия (3-0, 3 KOs) vs Игорь Вильчицкий г. Макеевка (6-6, 1 KO), 8 x 3 мин, до 79,4 кг;
- Эльнур Самедов г. Ноябрьск, Россия (15-1, 5 KOs) vs Мирзамухаммад Хикматуллаев г. Екатеринбург, Россия (8-4, 5 KOs), 8 x 3 мин, до 59,0 кг.
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