Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Магомед Исмаилова — Иван Штырков, где смотреть бой, во сколько прямая онлайн-трансляция реванша, прогнозы на бокс

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
Игорь Брагин
Магомед Исмаилова — Иван Штырков, где смотреть бой
Аудио-версия:
Комментарии
Всё самое интересное об одном из главных боксёрских турниров года — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

7 марта 2023 года в Екатеринбурге на арене ДИВС состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Турнир возглавит бой-реванш Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова, который пройдёт, что логично, по правилам бокса. В соглавном событии турнира встретятся два бывших претендента на титул чемпиона мира — Заур Абдуллаев (16-1) из России и Рикардо Нуньес (23-4) из Панамы.

«Дружба дружбой, денюжки — врозь». Иван Штырков готов драться и на голых кулаках, платите! «Дружба дружбой, денюжки — врозь». Иван Штырков готов драться и на голых кулаках, платите!
Зачем нам Marvel? На Урале готовят экшен с российскими супергероями! Зачем нам Marvel? На Урале готовят экшен с российскими супергероями!
На избиение от Маги встают в очередь. Теперь получить в ринге готов Уральский Халк На избиение от Маги встают в очередь. Теперь получить в ринге готов Уральский Халк

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и расскажет обо всех интересных событиях вокруг него.

Где смотреть турнир RCC Boxing Promotions с главным боем Штырков — Исмаилов Во сколько смотреть бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова Когда состоится вечер бокса RCC Boxing Promotions с боем Исмаилов — Штырков Полный кард вечера бокса Штырков vs Исмаилов
Live Игорь Брагин

Где смотреть турнир RCC Boxing Promotions с главным боем Штырков — Исмаилов

На данный момент конкретного решения не принято. Но по информации источника “Чемпионата» вечер профессионального бокса в Екатеринбурге с большой долей вероятности покажет телеканал РЕН ТВ.

13:45 Игорь Брагин

Магомед Исмаилов поделился своими ожиданиями от поединка с Иваном Штырковым

«Бой с Иваном — это очень нелёгкие деньги. У меня были противостояния по боксу. Был Дуродола — это серьёзный парень, был Илич, но я считаю, что самая большая угроза для меня — это Иван Штырков. Он самый опасный для меня оппонент», признался в беседе с пресс-службой RCC Boxing Promotions Лысый Хищник.

Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов

Фото: Пресс-служба RCC

13:44 Игорь Брагин

Во сколько смотреть бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова

  • Главный поединок вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions начнётся 7 марта не ранее 23:30 по московскому времени.
13:44 Игорь Брагин

Магомед Исмаилов прилетел на бой в Екатеринбург 27 февраля

На самом деле, Екатеринбург давно перестал быть для Исмаилова чужим городом. О чём он и рассказал, едва спустившись с трапа самолёта.

«Мы сейчас только что выходили и говорили о том, что Екатеринбург стал для нас родным местом. Здесь я провёл несколько противостояний, бой против Александра Шлеменко… Очень часто посещаю Екатеринбург, и мне здесь нравится», — приводит слова Исмаилова пресс-служба RCC.

Мага Исмаилов прилетел в Екатериндург на бой с Иваном Штырковым

Мага Исмаилов прилетел в Екатериндург на бой с Иваном Штырковым

Фото: пресс-служба RCC

13:41 Игорь Брагин

Когда состоится вечер бокса RCC Boxing Promotions с боем Исмаилов — Штырков

  • Вечер профессионального бокса с главным боем Магомед Исмаилова и Иван Штырков и со-главным Заур Абдулаев и Рикардо Нуньес состоится 7 марта в Екатеринбурге (Россия).
13:41 Игорь Брагин

Иван Штырков, по понятным причинам, готовится к поединку с Лысым Хищником в привычных ему условиях, на базе Академии РМК в Екатеринбурге. Если кто не в курсе, Уральский Халк — капитан и главный тренер всех бойцов выступающих под эгидой клуба «Архангел Михаил».

Работа, как вы видите кипит, а настроение — отличное.

13:40 Игорь Брагин

Полный кард вечера бокса Штырков vs Исмаилов

Основной кард

  • Иван Штырков г. Екатеринбург, Россия дебют vs Магомед Исмаилов г. Махачкала, Россия дебют, 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
  • Заур Абдуллаев г. Екатеринбург, Россия (16-1, 10 KOs) vs Рикардо Нуньес г. Ла Чоррера, Панама (23-4, 21 KOs), 10 x 3 мин, до 61,2 кг;
  • Георгий Юновидов г. Ростов-на-Дону, Россия (7-0, 4 KOs) vs Арслан Яллыев г. Москва, Россия (13-0, 8 KOs), 10 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
  • Марк Урванов г. Екатеринбург, Россия (22-3-1, 10 KOs) vs Руслан Камилов г. Нижневартовск, Россия (12-1-1, 6 KOs), 10 x 3 мин, до 59,0 кг.

Предварительный кард

  • Глеб Бакши г. Новосибирск, Россия (2-0, 2 KOs) vs Альфонсо Бланко г. Каракас Венесуэла (17-1, 9 KOs), 8 x 3 мин, до 72,6 кг;
  • Василий Войцеховский г. Москва, Россия (10-0, 6 KOs) vs Дилмурод Сатыбалдиев г. Бишкек, Киргизия (13-3, 4 KOs), 8 x 3 мин, до 79,4 кг;
  • Евгений Романов г. Волгоград (Россия) (17-0, 12 KOs) vs Крис Томпсон г. Гаутенг, ЮАР (12-3-1, 7 KOs), 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг;
  • Харитон Агрба г. Волгодонск, Россия (10-0, 6 KOs) Принц Дломо г. Йоханнесбург, ЮАР (16-11-1, 6 KOs), 10 x 3 мин, до 63,5 кг;
  • Павел Силягин г. Новосибирск, Россия (12-0, 5 KOs) vs Леонард Каррильо г. Барранкилья, Колумбия (16-4, 5 KOs), 10 x 3 мин, до 76,2 кг;
  • Вадим Туков г. Ростов-на-Дону, Россия (9-0, 4 KOs) vs Виктор Мурашкин г. Борисов, Республика Беларусь (4-5, 3 KOs), 8 x 3 мин, до 72,6 кг;
  • Шарабутдин Атаев г. Махачкала, Россия (3-0, 3 KOs) vs Игорь Вильчицкий г. Макеевка (6-6, 1 KO), 8 x 3 мин, до 79,4 кг;
  • Эльнур Самедов г. Ноябрьск, Россия (15-1, 5 KOs) vs Мирзамухаммад Хикматуллаев г. Екатеринбург, Россия (8-4, 5 KOs), 8 x 3 мин, до 59,0 кг.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023