Всё самое интересное об одном из главных боксёрских турниров года — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!

7 марта 2023 года в Екатеринбурге на арене ДИВС состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Турнир возглавит бой-реванш Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова, который пройдёт, что логично, по правилам бокса. В соглавном событии турнира встретятся два бывших претендента на титул чемпиона мира — Заур Абдуллаев (16-1) из России и Рикардо Нуньес (23-4) из Панамы.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира и расскажет обо всех интересных событиях вокруг него.