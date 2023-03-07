В UFC официально объявили дату поединка Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша

Американский промоушен UFC официально анонсировал рейтинговый бой между экс-чемпионом лёгкого дивизиона Чарльзом Оливейрой и американцем Бенеилом Дариушем.
Поединок пройдёт 7 мая в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 288 в Лас-Вегасе.
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш
Фото: UFC
Чарльз Оливейра свой последний поединок провёл в октябре прошлого года и проиграл в поединке за титул чемпиона россиянину Исламу Махачеву удушающим приёмом. Всего у бразильского бойца смешанных единоборств 33 победы и девять поражений в ММА.
Бенеил Дариуш идёт на серии из восьми побед, в последнем поединке он выиграл единогласным решением судей у Матеуша Гамрота. Всего в активе Дариуша 22 победы в профессиональных смешанных единоборствах, четыре поражения и одна ничья.
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