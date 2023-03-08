Ян — Двалишвили: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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12 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. В главном событии экс-чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян (16-4) сразится с грузином Мерабом Двалишвили (14-4).
В своём последнем бою на турнире UFC 280 в октябре Ян проиграл раздельным судейским решением американцу Шону О’Мэлли. Двалишвили на UFC 278 в августе победил бразильского экс-чемпиона Жозе Альдо.
Посмотреть поединок Яна и Двалишвили можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Прямой эфир турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Начало основного карда – около 2:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем
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