Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC: Пётр Ян — Мераб Двалишвили, когда смотреть видео и прямую онлайн-трансляцию боя Волков — Романов, ставки на ММА

Бой ценой в карьеру. На пути Петра Яна лютейший враг! LIVE
Игорь Брагин Сергей Сорокин
,
Александр Волков, Пётр Ян и Саид Нурмагомедов
Комментарии
Славянская дуэль и бои братьев Хабиба в Вегасе. Все подробности турнира — в нашем онлайне.

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Анатолий Романов из Молдавии. Откроет же турнир Абубакар Нурмагомедов, соперником его станет опытный боец из Гайаны Карлстон Харрис.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв турнира и подробно расскажет о событиях вокруг него.

А Ян точно глупый? Двалишвили прыгал головой в лёд, а теперь болтает о политике! А Ян точно глупый? Двалишвили прыгал головой в лёд, а теперь болтает о политике!
«Может, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба». Разговор по душам с Петром Яном «Может, ещё потренируемся с Умаром и командой Хабиба». Разговор по душам с Петром Яном
Ян не умеет выбирать соперников. Пётр — смельчак, но стратегии у него нет Ян не умеет выбирать соперников. Пётр — смельчак, но стратегии у него нет
Где смотреть турнир UFC Fight Night 221 с боем Волков — Романов Когда состоится UFC Fight Night 221 с боем Ян — Двалишвили Полный кард турнира UFC Fight Night 221 с главным боем Пётр Ян — Двалишвили
Live Сергей Сорокин

Пётр Ян не будет подстраиваться под Мераба

Пётр в беседе с журналистами «Чемпионата» рассказал, что не намерен подстраиваться под стиль ведения боя Мераба Двалишвили.

Пётр Ян
Пётр Ян
Российский боец UFC

«Тренировочный процесс выстраиваем под соперника, работаем в зале с ребятами. Есть те, кто помогает в борьбе. Есть тренеры, которые были и продолжают работать в ударной технике. Не считаем нужным оставлять свои сильные стороны и делать уклон в одном направлении. Всегда был разносторонен, в каких-то сторонах менее силён, но стараюсь внимание уделять всему помаленьку».

10:33 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Fight Night 221 с боем Волков — Романов

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

10:32 Сергей Сорокин

Пётр Ян — о вражде с Мерабом Двалишвили

Почти год прошёл после второго поединка Петра и Алджамейна Стерлинга. И эмоциональный фон во взаимоотношениях команды Беспощадного с бандой Стерлинга-Двалишвили значительно смягчился. Однако же, Пётр снова намекнул на то, что в реальной жизни без камер всё могло бы быть гораздо веселее. Об этом он с иронией рассказывает в интервью «Чемпионата».

Пётр Ян
Пётр Ян
Российский боец UFC

«Да нету никакой вражды. Были соперниками, но нету какого-то стороннего негатива. Всё присутствует в совокупности – и рабочие моменты, и элементы трэш-тока, где ты вынужден в это всё втягиваться, в этом находиться. Отмалчиваться ты не можешь, приходится вступать в эти контры. После боя увиделись спонтанно, случайно и пожали руки. Наверное, встретились не в тех местах, где можно было создать какие-то инциденты. Возможно, в другом месте всё могло сложиться иначе. А так, всё было взаимно, дружелюбно».

10:31 Сергей Сорокин

Когда состоится UFC Fight Night 221 с боем Ян — Двалишвили

  • Турнир UFC 285 с главным боем Пётр Ян – Мераб Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта.
  • Начало бойцовского вечера — в 23:00 по московскому времени.
  • Основной кард стартует в 02:00 мск.
10:28 Сергей Сорокин

Пётр Ян и Мераб Двалишвили — история вражды

У предстоящего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили есть своя давняя и непростая история. В ярком противостоянии с Алджамейном Стерлингом Мераб Двалишвили принимал самое непосредственное участие. В какой-то момент именно он стал больше газовать на россиянина, чем его друг-американец. А потому, нас ждёт не просто очередной бой за лучшее место в рейтинге. Это принципиальное противостояние.

Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина
10:24 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Fight Night 221 с главным боем Пётр Ян — Двалишвили

Основной кард

  • Пётр Ян (№2*) — Мераб Двалишвили (3), легчайший вес;
  • Александр Волков (8) — Александр Романов (18), тяжёлый вес;
  • Рикардо Рамос — Остин Линга, полулёгкий вес;
  • Саид Нурмагомедов (14) — Джонатан Мартинез;
  • Витор Петрино — Антон Туркаландж.

Прелимы

  • Кард Уилльямс — Лукаш Бржески, тяжёлый вес;
  • Рафаэль Ассунсао — Дэйви Грант, легчайший вес;
  • Седрик Думас — Джош Фремд, средний вес;
  • Марио Баутиста — Гуидо Каннетти, легчайший вес;
  • Ариани Липски — Джейджей Олдрич, женский наилегчайший вес;
  • Виктор Генри — Тони Грейвэли, легчайший вес;
  • Тайсон Нэм (15) — Бруно Сильва, наилегчайший вес;
  • Карлстон Харрис — Абубакар Нурмагомедов, полусредний вес.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023