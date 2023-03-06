Бой ценой в карьеру. На пути Петра Яна лютейший враг! LIVE

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Анатолий Романов из Молдавии. Откроет же турнир Абубакар Нурмагомедов, соперником его станет опытный боец из Гайаны Карлстон Харрис.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв турнира и подробно расскажет о событиях вокруг него.