Бой ценой в карьеру. На пути Петра Яна лютейший враг! LIVE

В ночь на 12 марта 2022 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Анатолий Романов из Молдавии. Откроет же турнир Абубакар Нурмагомедов, соперником его станет опытный боец из Гайаны Карлстон Харрис.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв турнира и подробно расскажет о событиях вокруг него.
Пётр Ян не будет подстраиваться под Мераба
Пётр в беседе с журналистами «Чемпионата» рассказал, что не намерен подстраиваться под стиль ведения боя Мераба Двалишвили.
«Тренировочный процесс выстраиваем под соперника, работаем в зале с ребятами. Есть те, кто помогает в борьбе. Есть тренеры, которые были и продолжают работать в ударной технике. Не считаем нужным оставлять свои сильные стороны и делать уклон в одном направлении. Всегда был разносторонен, в каких-то сторонах менее силён, но стараюсь внимание уделять всему помаленьку».
Где смотреть турнир UFC Fight Night 221 с боем Волков — Романов
Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Пётр Ян — о вражде с Мерабом Двалишвили
Почти год прошёл после второго поединка Петра и Алджамейна Стерлинга. И эмоциональный фон во взаимоотношениях команды Беспощадного с бандой Стерлинга-Двалишвили значительно смягчился. Однако же, Пётр снова намекнул на то, что в реальной жизни без камер всё могло бы быть гораздо веселее. Об этом он с иронией рассказывает в интервью «Чемпионата».
«Да нету никакой вражды. Были соперниками, но нету какого-то стороннего негатива. Всё присутствует в совокупности – и рабочие моменты, и элементы трэш-тока, где ты вынужден в это всё втягиваться, в этом находиться. Отмалчиваться ты не можешь, приходится вступать в эти контры. После боя увиделись спонтанно, случайно и пожали руки. Наверное, встретились не в тех местах, где можно было создать какие-то инциденты. Возможно, в другом месте всё могло сложиться иначе. А так, всё было взаимно, дружелюбно».
Когда состоится UFC Fight Night 221 с боем Ян — Двалишвили
- Турнир UFC 285 с главным боем Пётр Ян – Мераб Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта.
- Начало бойцовского вечера — в 23:00 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 02:00 мск.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили — история вражды
У предстоящего боя между Петром Яном и Мерабом Двалишвили есть своя давняя и непростая история. В ярком противостоянии с Алджамейном Стерлингом Мераб Двалишвили принимал самое непосредственное участие. В какой-то момент именно он стал больше газовать на россиянина, чем его друг-американец. А потому, нас ждёт не просто очередной бой за лучшее место в рейтинге. Это принципиальное противостояние.
Полный кард турнира UFC Fight Night 221 с главным боем Пётр Ян — Двалишвили
Основной кард
- Пётр Ян (№2*) — Мераб Двалишвили (3), легчайший вес;
- Александр Волков (8) — Александр Романов (18), тяжёлый вес;
- Рикардо Рамос — Остин Линга, полулёгкий вес;
- Саид Нурмагомедов (14) — Джонатан Мартинез;
- Витор Петрино — Антон Туркаландж.
Прелимы
- Кард Уилльямс — Лукаш Бржески, тяжёлый вес;
- Рафаэль Ассунсао — Дэйви Грант, легчайший вес;
- Седрик Думас — Джош Фремд, средний вес;
- Марио Баутиста — Гуидо Каннетти, легчайший вес;
- Ариани Липски — Джейджей Олдрич, женский наилегчайший вес;
- Виктор Генри — Тони Грейвэли, легчайший вес;
- Тайсон Нэм (15) — Бруно Сильва, наилегчайший вес;
- Карлстон Харрис — Абубакар Нурмагомедов, полусредний вес.
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