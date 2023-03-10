55-летний Олег Тактаров дал советы по поддержанию физической формы

Прославленный российский боец ММА Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись полезными советами для поддержания физической формы.

«Главное – уверенность в себе, мотор здоровый и выносливый, ощущения владения своим телом и мыслью.

Что вредно:

1. Правила, навязанные другими. Особенно те, кто их придумал, чтобы контролировать вас, собирать с вас деньги и так далее.

2. Не чувствовать себя, не чувствовать индивидуальность свою, а стараться быть как все, как стадо», — написал Тактаров.

В настоящий момент Тактарову 55 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 24 поединка, в которых одержал 17 побед, потерпел пять поражений, два раза бои с его участием заканчивались вничью.

Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой: