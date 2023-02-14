Олег Тактаров объяснил, почему Ислам Махачев не стал первым в рейтинге P4P

Прославленный российский боец ММА Олег Тактаров прокомментировал решение UFC не ставить чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

«Почему все так переживают, что Махачев не стал первым в рейтинге P4P? Данный рейтинг — это метод голосования. Я могу назвать несколько причин, почему Махачев остался на втором месте. Если это метод голосования — скорее всего, так и есть — то это выбор людей. Кто у нас лучше говорит по-английски? Волкановски. Кто активнее в интернете? Волкановски. Всё из-за англоязычной публики, которая постоянно пишет и спорит. К счастью, у Ислама таких агрессивных фанатов нет — это только плюс. Фанаты Махачева не станут разводить конфликт в интернете.



Махачев — мой любимый кавказский боец за все времена. Он правильно себя ведёт, умеет разговаривать с людьми. Своим воспитанием даёт другой посыл молодёжи. Через бой или два он всё равно станет первым в рейтинге P4P.



Сам бой был равный. Можно с натяжкой сказать, что счёт был 3:2 в пользу Махачева… Но мне кажется, что счёт был 4:1 в пользу Махачева», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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