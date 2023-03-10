«Не время для поцелуев, я буду бить тебя в лицо». Цзю обратился к Харрисону

Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю высказался о поединке с американцем Тони Харрисоном, который состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в Сиднее (Австралия).
«Не время для поцелуев и обнимашек. Я здесь, чтобы драться. С чего это я тебе нравлюсь? Ты не забыл, что нам скоро в ринг? И там я буду бить тебя в лицо. Да, ты забавный. Отдаю тебе должное… Но я собран, я сфокусирован. Знаю, что ты хорошо держишься у микрофона и готов шутить, немного похож на комика.
Но ты прав. Мы все разные, у каждого свои принципы и жизненный опыт. Но в ночь боя я тебя потоплю. Чувак, я готов устроить с тобой собачий бой. Готов повторить то, что ты уже проходил — готов тебя потопить», — сказал Цзю на пресс-конференции.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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