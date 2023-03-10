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Как завершится бой Александра Волкова и Александра Романова?

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, главным событием которого станет поединок российского бойца, экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

Также на этом турнире пройдёт бой ещё одного представителя России — бойца-тяжеловеса Александра Волкова, который встретится с молдаванином Александром Романовым.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе по поводу того, как завершится поединок.

Александр Волков в своём последнем поединке выиграл техническим нокаутом у Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в активе российского бойца 35 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

В активе Александра Романова 16 побед при одном поражении. В последнем поединке боец проиграл Марчину Тыбуре решением судей.

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