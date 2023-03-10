Промоутер Усика: Кличко до сих пор держит в уме реванш с Фьюри

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, ответил на вопрос о том, думали ли они о том, чтобы отправить Владимира Кличко на переговоры с Тайсоном Фьюри.
«Послать Владимира на переговоры с Тайсоном Фьюри? Есть вероятность, что он начнёт обсуждать там свой реванш с ним. Бой, который так и не состоялся. Он до сих пор держит это в уме, думает о реванше с Тайсоном», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Бой Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко состоялся в ноябре 2015 года и завершился победой Фьюри единогласным решением судей.
На счету Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в профессиональной карьере.
Ожидалось, что Фьюри и Александр Усик проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 29 апреля. Однако контракты до сих пор не подписаны.
- 10 марта 2023
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